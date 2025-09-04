Caos vial frente a las escuelas

Automovilistas solicitan la intervención de las autoridades de tránsito local, para dar fluidez frente a escuelas del nivel básico y medio superior, ya que se registran serios embotellamientos de vehículos en la hora de entrada y salida de los alumnos.

El ciudadano Gonzalo Rangel, aseguró que los congestionamientos se registran sobre la calle Padre Mier y Pino Suarez de la zona centro, sitio donde se encuentra a escuela secundaria "Belisario Domínguez".

En este lugar los vehículos se enfrascan en un radio de tres cuadras, provocando un malestar generalizado entre los automovilistas que por necesidad tienen que transitar sobre estas importantes vías de comunicación.

Otro de los planteles educativos que presentan también serios problemas de congestionamiento vial en la hora de entrada y salida de los estudiantes es el Cbta 321, que se localiza sobre la calle Adolfo López Mateos y carretera estatal SanFernando-Carbonera en la colonia Bella Vista Norte de esta ciudad.

En este lugar los padres de familia que acuden a dejar a sus hijos en ocasiones dejan se parquean en doble fila obstruyendo las vialidades arriba citadas, ocasionando en días pasados algunos percances viales.

Otro plantel que presenta también problemas de congestionamiento vial es la Escuela Primaria Ford número 6, ubicada en la calle Allende entre Guillermo Prieto y Ricardo Flores Magón de la zona centro de la ciudad.



