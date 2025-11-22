Beneficiarios de beca Benito Juárez en Tamaulipas recibirán nuevas tarjetas

El lunes 24 de este mes de noviembre dará arranque la entrega de tarjetas de reposición a todos aquellos becarios que se les haya vencido el plástico bancario, aseguró Nadia Ochoa Becerra.

La coordinadora de becas "Benito Juárez Garcia" en Tamaulipas, aseguró que con anticipación están aterrizando toda la información el personal que labora en cada uno de los 43 municipios de la entidad.

¿Cuántos beneficiarios están convocados?

De acuerdo al padrón de beneficiarios se están convocando a un total de 16 mil 178 titulares que tienen una tarjeta vencida, para que acudan a los módulos de canje de cada uno de los municipios a recoger una nueva tarjeta con la que podrán seguir recibiendo las emisiones de su beca.

Agregó que la entrega de tarjetas para las y los estudiantes de nuevo ingreso que realizaron su registro en septiembre y octubre pasado, iniciará nacionalmente el 25 de noviembre y paulatinamente en cada estado.

¿Qué becas se entregarán primero?

Hizo mención que primeramente se realizará la entrega de tarjetas a beneficiarios de la Beca "Benito Juárez" del nivel medio superior, posteriormente con las tarjetas de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y finalmente con la entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina.