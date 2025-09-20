Autorizan prórroga para la entrega de fertilizante

El responsable del Centro de Distribución de Fertilizante en San Fernando, Leonardo Gonzalez Hernández, aseguró tras vencerse el plazo para la entrega de fertilizante, se autorizó una prórroga para la distribución de este beneficio.

Los productores de sorgo que faltan por recoger este apoyo que otorga el gobierno federal a través del programa "Fertilizante para El Bienestar", tienen como fecha límite el martes 30 de este mes de septiembre del año en curso.

De acuerdo al padrón de beneficiarios del programa federal, faltan por recoger este beneficio 579 productores agrícolas; a quienes se les exhorta para que acudan a la brevedad posible de manera personal.

Cada uno de los beneficiarios recibirá el apoyo de 24 bultos de 25 kilos; 12 de UREA y 12 de Fosfato de Diamonio; fertilizante que los productores podrán aplicar en una superficie de cinco hectáreas que sembrarán de sorgo.

La mayor parte de los productores aplican el fertilizante antes de iniciar los trabajos de siembra; en tanto que otros lo aplican diluido con agua en forma de aspersión; actividades que permiten mejorar la producción de grano rojo en un 20 o 30 por ciento al momento de levantar la cosecha.

La entrega de fertilizante se estará realizando de la bodega Higuerillas, ubicada frente al ejido La Libertad del municipio de San Fernando; de 08:00 a 13:00 horas se recibe la documentación y la entrega del fertilizante se realiza hasta las 16:00 horas de lunes a sábado, durante lo que resta del mes de septiembre.



