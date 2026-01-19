Baja venta de semillas y agroquímicos

Propietarios de establecimientos dedicados a la venta de semilla de sorgo, maíz y frijol, así como de agroquímicos, informaron que las ventas se desplomaron hasta en un 35 % en el ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026.

¿Cómo afecta el incremento de precios a los productores?

Blas Ortiz Muñoz explicó que la afectación se presenta principalmente en la semilla de sorgo, ya que esta tuvo un incremento del 8 y 10 % en su costo, además de que la mayor parte de los productores no cuentan con créditos y la falta de apoyos al campo.

Reveló que en la siembra del ciclo agrícola otoño-invierno 2024-2025, el saco de 20 kilogramos de semilla de sorgo tenía un precio de 2,275 pesos; mientras que para el ciclo O-I 2025-2026 tiene un precio de 2,473 pesos.

Detalles sobre la caída en ventas de agroquímicos

Lo mismo pasó con la semilla certificada de DEKALB y ASGROW; estas tres semillas de sorgo son las que más solicitan los productores para sembrar sus parcelas y se incrementaron hasta en un 10 %.