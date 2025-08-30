Municipio festeja en grande a los abuelitos

Reconociendo a los adultos mayores como pilares fundamentales de las familias y de la sociedad, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre y el Sistema DIF San Fernando, presidido por el Ing. Erik Rivera Rosas, llevaron a cabo un emotivo festejo con motivo del Día de los Abuelitos en el Club del Adulto Mayor de la colonia Ribereña.

En su mensaje, el Presidente del DIF San Fernando, Ing. Erik Rivera, agradeció a la Presidenta Municipal por su apoyo incondicional y destacó el compromiso de esta administración para rehabilitar los espacios destinados a los adultos mayores.

Informó que a la fecha se han realizado importantes trabajos de mejoramiento en instalaciones del DIF y que la meta es que antes de concluir el año queden rehabilitados todos los clubes del adulto mayor en el municipio.