Arrancan fiestas patronales de San Miguel de Arcángel

Tres señoritas de los poblados pesqueros Carbonera Sur y Carbajal participarán en la elección de la 'Reina del Pescador', actividad que se desarrolla dentro de las Fiestas Patronales de la Parroquia de San Miguel de Arcángel. El presbítero de la parroquia Tiburcio Barajas Silva informó que previo a las Fiestas Patronales que se realizarán el 24 de este mes de octubre se tienen programadas una serie de actividades religiosas, culturales y de sano esparcimiento familiar. En los próximos días se dará a conocer la cartelera que enmarcará todas las actividades que se estarán desarrollando de manera programada, dentro de las que destaca el certamen de belleza, aseguró el representante de la comunidad católica. A la vez dio a conocer que toda la comunidad católica se está involucrando en todas las actividades de las fiestas patronales, fortaleciendo la fe, el catolicismo y la sana convivencia familiar. Explicó que este es el cuarto certamen donde se destaca la Belleza de la Laguna Madre; en la primera edición fue reina de los pescadores Yareth 2022-2023; en la segunda edición fue Soledad 2023-2024; en tanto que en la tercera edición fue coronada Escarleth 2024-2025. El sacerdote Tiburcio señaló que en esta ocasión participarán como candidatas a 'Reina del Pescador' las señoritas Reina Ochoa, Darely Franco y Becky Azua de 15, 17 y 16 años, quienes tienen su residencia en el poblado pesquero Carbajal y Carbonera Sur, respectivamente. De acuerdo a la convocatoria, las participantes vienen realizando actividades de boteo, además de otras actividades; programándose la elección de la 'Reina del Pescador' para el 18 de este mes de octubre a las 20:00 horas.