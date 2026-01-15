Familias reciben apoyo del Gobierno Municipal

Dejando claro ser un Gobierno humanista y cercano a la gente; la presidenta municipal de San Fernando, Verónica Aguirre de los Santos, en coordinación con el presidente del Sistema DIF Municipal, Ing. Erik Alberto Rivera Rosas, atendió de manera inmediata la petición de apoyo realizada por la señora María Matilde Hernández Andrade, habitante de la colonia Independencia, quien el pasado sábado 10 de enero, junto a su hija María Guadalupe Gutiérrez, perdió la totalidad de sus pertenencias tras un incendio que consumió por completo sus viviendas.

¿Cómo ocurrió el incendio en la colonia Independencia?

Como consecuencia de este lamentable siniestro, ocho integrantes de la familia quedaron en situación de calle, cinco de ellos menores de edad, al perder completamente sus bienes materiales a causa del fuego.

Ante esta situación, la señora María Matilde Hernández, acompañada de su esposo Clodomiro Lerma Sánchez, acudió ante las autoridades municipales para solicitar apoyo, recibiendo una respuesta solidaria e inmediata por parte del Gobierno y DIF San Fernando.

Acciones de la autoridad ante la emergencia

Hasta la casa ubicada en privada Independencia, la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, junto con el Ing. Erik Alberto Rivera Rosas y su equipo de colaboradores, acudieron a la colonia del mismo nombre, donde realizaron la entrega de bloques, bultos de cemento, grava, arena, despensas y una letrina, apoyos básicos destinados a aliviar la necesidad urgente de las familias afectadas, refrendando su compromiso de trabajar de manera cercana y humana en favor de quienes más lo necesitan.