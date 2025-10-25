Festejan a galenos

En el marco del Día del Doctor, el Gobierno Municipal de San Fernando llevó a cabo un emotivo evento para reconocer y celebrar la invaluable labor que realizan las y los doctores al servicio de la salud y el bienestar de la población.

¿Qué ocurrió?

Con una convivencia que incluyó comida, música y rifa de regalos, el Gobierno Municipal ofreció un merecido homenaje a los galenos Sanfernandenses. El evento fue encabezado por la regidora Marilú Berrones, en representación de la alcaldesa Verónica Aguirre, acompañada por integrantes del Cabildo y funcionarios municipales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Durante su mensaje, la regidora expresó a nombre de la alcaldesa Verónica Aguirre un sincero reconocimiento al cuerpo médico, destacando su compromiso, dedicación y vocación de servicio. "Expresamos un sincero reconocimiento a las y los doctores por su loable labor, compromiso y dedicación en favor de la salud de nuestra comunidad. Su entrega diaria, profesionalismo y vocación de servicio son un ejemplo de humanidad y fortaleza, siendo pieza fundamental en el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad", señaló.