Saldo blanco en Día de Muertos

Gracias a las acciones preventivas y de coordinación entre corporaciones municipales y estatales, el operativo implementado con motivo de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos concluyó con saldo blanco en el municipio de San Fernando.

El despliegue se puso en marcha desde el 31 de octubre con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias que salieron a disfrutar de las tradiciones y actividades propias de estas fechas.

El banderazo de inicio fue encabezado por la alcaldesa Verónica Aguirre, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas dependencias para mantener el orden y prevenir incidentes.

Participaron en el operativo, elementos de Tránsito Municipal, Guardia Estatal, Protección Civil y el Centro Regional de Emergencias Estatal, quienes realizaron recorridos estratégicos y puntos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Al concluir las labores de este 31 de octubre; las corporaciones participantes informaron saldo blanco, sin incidentes mayores que lamentar.

Estas acciones de prevención se realizaron hasta este domingo 2 de noviembre; con la presencia permanente en zonas con mayor afluencia como las calles principales y panteones municipales; así como atención oportuna ante cualquier eventualidad.

El Gobierno Municipal de San Fernando reafirma su compromiso con la prevención y la seguridad ciudadana, agradeciendo la colaboración de la población por atender las recomendaciones emitidas durante las festividades.



