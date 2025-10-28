Preparan los panteones para el Día de Muertos

En vísperas de la conmemoración del Día de Muertos, el Gobierno Municipal de San Fernando, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, a través de la Dirección de Panteones, lleva a cabo intensos trabajos de limpieza, desmonte y poda en los principales panteones de la cabecera municipal.

Las labores se desarrollan en los cementerios San Francisco, Municipal, Paso Real y Jardines de la Paz, con el propósito de mantener en óptimas condiciones estos espacios que recibirán a cientos de familias durante las próximas fechas de homenaje a los fieles difuntos.

La administración municipal ha redoblado esfuerzos para garantizar que los panteones se encuentren limpios, ordenados y seguros, reafirmando su compromiso con el respeto, la tradición y la conservación de las costumbres mexicanas que dan identidad a San Fernando.

Asimismo, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a sumarse a estas acciones de limpieza y a contribuir en el embellecimiento de las criptas y tumbas de sus seres queridos, preservando el orden y la armonía en estos lugares de gran significado espiritual.



