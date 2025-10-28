Tamaulipas

Preparan los panteones para el Día de Muertos

Gobierno de San Fernando, a través de la Dirección de Panteones, lleva a cabo intensos trabajos de limpieza, desmonte y poda de hierba
  Por: Enrique Manilla
  28 / Octubre / 2025
Intensifican las actividades de limpieza y embellecimiento de los panteones, para la celebración del Día de Muertos.

En vísperas de la conmemoración del Día de Muertos, el Gobierno Municipal de San Fernando, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, a través de la Dirección de Panteones, lleva a cabo intensos trabajos de limpieza, desmonte y poda en los principales panteones de la cabecera municipal.

Las labores se desarrollan en los cementerios San Francisco, Municipal, Paso Real y Jardines de la Paz, con el propósito de mantener en óptimas condiciones estos espacios que recibirán a cientos de familias durante las próximas fechas de homenaje a los fieles difuntos.

La administración municipal ha redoblado esfuerzos para garantizar que los panteones se encuentren limpios, ordenados y seguros, reafirmando su compromiso con el respeto, la tradición y la conservación de las costumbres mexicanas que dan identidad a San Fernando.

Asimismo, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a sumarse a estas acciones de limpieza y a contribuir en el embellecimiento de las criptas y tumbas de sus seres queridos, preservando el orden y la armonía en estos lugares de gran significado espiritual.


