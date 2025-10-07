Detienen a mujer por abandono de hogar en San Fernando

Ama de casa que abandonó a su pareja y a dos de sus menores hijos, fue detenida al cumplimentarse una orden de aprehensión por el presunto delito de abandono de obligaciones alimenticias.

María Guadalupe "C" de 37 años y con domicilio conocido en la colonia Tamaulipas de San Fernando, es la mujer que fue detenida por los agentes de la Unidad General de Investigación en San Fernando, adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La mujer fue denunciada por su pareja de oficio músico ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en el mes de septiembre del 2024.

Tras el desahogo de las diligencias se encontraron elementos suficientes contra la ama de casa que abandonó a sus dos menores hijos y a su pareja sentimental; liberándose la orden de aprehensión.