Nuevos brotes de coxsackie

El director de la Unidad médica Familiar del ISSSTE, Emmanuel Murillo Cantú, informó que en la consulta diaria se están detectando 20 nuevos casos del virus coxsackie entre la niñez.

Explicó que esta enfermedad es contagiosa, pero se puede controlar con el tratamiento adecuado y reposo del menor; un lavado de manos constante, hacer uso de cubiertos de manera individual, evitar saludar de beso y estornudar con el codo del antebrazo.

Recomendó a los padres de familia que al momento de detectar este padecimiento en sus hijos llevarlos inmediatamente al consultorio médico más cercano.

Agregó que la enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus de coxsackie, afecta sobre todo a menores de cinco años de edad, provocándoles llagas dolorosas en la boca y sarpullido. El pico máximo de contagio se presenta a los dos años de edad y se transmite en lugares donde la convivencia es muy cercana, como en las guarderías.

El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias.

El contagio se presenta en los primeros tres días de contacto y después aparecen los síntomas. Los brotes del padecimiento tienden a ocurrir durante el verano y a principios del otoño.

Cabe destacar que se tienen registros de algunos jardines de niños en donde el contagio se ha expandido rápidamente en los planteles educativos.