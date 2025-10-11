Afectan lluvias el servicio eléctrico

La tormenta eléctrica acompañada de copiosas precipitaciones pluviales causaron daños en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, dejando a miles de usuarios sin el servicio de energía.

Tras reportarse los desperfectos, cuatro cuadrillas del personal del área de mantenimiento de la gerencia San Fernando realizaron maniobras por espacio de cinco horas para restablecer el servicio de energía en las comunidades rurales de Nuevo San Fernando, Portes Gil, San Francisco, Las Escobas y Paso Hondo del municipio de San Fernando.

El desperfecto también dejó sin el servicio de energía eléctrica a miles de usuarios de comunidades rurales y mancha urbana de las localidades de Méndez y parte de Burgos, Tamaulipas.

Desde las 14:00 a las 19:20 horas del jueves anterior, las cuadrillas de la CFE realizaron maniobras para cambiar tres estructuras de la línea general de energía, así como la reparación de extensas líneas recalentadas y crucetas quebradas.

Los desperfectos fueron localizados sobre la línea general a la altura de la entrada al ejido San Francisco del municipio de San Fernando.