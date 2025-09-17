Más de mil alumnos participan en desfile

Poco más de mil estudiantes del nivel primaria participaron este martes en el desfile revolucionario para conmemorar el 215° Aniversario del inicio de la Independencia de México.

El tradicional desfile cívico inició en la Plaza Morelos, ubicada en la calle Niños Héroes y la avenida Segundo Centenario, y recorrió las principales calles de la ciudad hasta finalizar frente al Palacio Municipal.

Durante todo el recorrido, los estudiantes exhibieron una serie de tablas rítmicas alusivas a las festividades patrias, además de carretes alegóricos y la interpretación de cuadros revolucionarios.

Autoridades municipales, funcionarios de los tres niveles de gobierno, comerciantes y miles de ciudadanos presenciaron el evento, en el que participaron alrededor de 1,200 alumnos del nivel primaria.

En total, desfilaron 16 contingentes escolares, integrados por alumnos de la cabecera municipal, quienes con gran entusiasmo y respeto a los símbolos patrios, llenaron de color y orgullo las principales calles de la ciudad.