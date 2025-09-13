Afinan detalles para el desfile de los alumnos

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta municipal Verónica Aguirre, en coordinación con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así como con instituciones educativas de nivel primaria de la cabecera municipal, afinan los últimos detalles para la realización del tradicional Desfile Cívico Conmemorativo del CCXV aniversario de la Independencia de México, que se llevará a cabo el próximo martes 16 de septiembre.

En esta importante celebración, participarán 16 escuelas primarias y más de mil alumnos, quienes, junto a docentes y padres de familia, se suman con entusiasmo para rendir homenaje a los héroes que nos dieron patria y libertad.

El desfile, que iniciará en la placita Morelos y recorrerá la avenida Segundo Centenario, culminando frente a palacio municipal, representa una oportunidad para fortalecer los valores cívicos, enaltecer las tradiciones mexicanas y mantener vivo el espíritu de unidad y orgullo nacional que distingue a la comunidad sanfernandense.