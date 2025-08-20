Aplican descuentos para los motociclistas

El titular de la Oficina Fiscal del Estado en San Fernando, Alejandro Cárdenas Polanco, extendió la invitación a todos los motociclistas para que acudan a la dependencia a regularizar sus unidades.

Reveló que en este mes de agosto se están aplicando atractivos descuentos en el pago de sus derechos vehiculares, así como en la expedición de la licencia de manejo.

Normalmente lo motociclistas tenían que realizar el pago de 2 mil 449 pesos por la tarjeta de circulación y placas; en tanto que ahora únicamente deberán de liquidar la cantidad de 870 pesos por este concepto.

Este beneficio se aplicará siempre y cuando tengan la licencia de manejo vigente.

En caso de no contar con este documento, el interesado lo podrá solicitar con un atractivo descuento, liquidando únicamente la cantidad de 800 pesos.



