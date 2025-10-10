Tamaulipas

Atiende municipio encharcamientos en Col. Paso Real

Cuadrillas del departamento de Obras Públicas, atendió este jueves reportes de accesos y viviendas inundadas
  • Por: Enrique Manilla
  • 10 / Octubre / 2025 -
Desazolvan drenes pluviales y realizan maniobras para el desagüe de agua.

Con el compromiso de proteger a las familias y mantener en buen estado las vialidades, cuadrillas del departamento Obras Públicas atendieron este jueves reportes de accesos y viviendas inundadas en la colonia Paso Real.

El personal realizó maniobras de desazolve y desagüe de agua acumulada en la calle Álamo, entre carretera Victoria y Fresno, a consecuencia de las torrenciales lluvias que se han venido registrando desde el miércoles anterior.

En este lugar se desazolvó un dren obstruido por basura, desechos y escombros, el cual estaba provocando un fuerte encharcamiento en este amplio sector poblacional.

Gracias a esta acción oportuna, se evitaron afectaciones a viviendas y vehículos, garantizando la seguridad y el bienestar de las y los vecinos de la colonia Paso Real.

