Recluta Waldo´s a sanfernandenses

El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, a través del Departamento de Economía, continúa fortaleciendo los vínculos con el sector privado para atraer más empleos al municipio.

En esta ocasión, personal de la empresa Waldo's llevó a cabo una jornada de reclutamiento en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde habitantes de San Fernando acudieron para participar en entrevistas de trabajo, en busca de integrarse a la plantilla laboral de dicha empresa.

Estas acciones forman parte de la política de desarrollo económico impulsada por el Ayuntamiento, que busca acercar oportunidades de empleo digno y estable a las familias locales, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía municipal.