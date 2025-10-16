Tamaulipas

Recluta Waldo´s a sanfernandenses

Estas acciones forman parte de la política de desarrollo económico impulsada por el Ayuntamiento
  • Por: Enrique Manilla
  • 16 / Octubre / 2025 -
El gobierno municipal, brinda todas las facilidades a la iniciativa privada para la generación de fuentes de empleo en San Fernando.

El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, a través del Departamento de Economía, continúa fortaleciendo los vínculos con el sector privado para atraer más empleos al municipio.

En esta ocasión, personal de la empresa Waldo's llevó a cabo una jornada de reclutamiento en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde habitantes de San Fernando acudieron para participar en entrevistas de trabajo, en busca de integrarse a la plantilla laboral de dicha empresa.

Estas acciones forman parte de la política de desarrollo económico impulsada por el Ayuntamiento, que busca acercar oportunidades de empleo digno y estable a las familias locales, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía municipal.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar gestionando alianzas con empresas e instituciones que contribuyan al bienestar y progreso de San Fernando, creando las condiciones necesarias para el crecimiento y la prosperidad de su gente.

