Desaparece joven en ejido Las Norias

Familiares y amigos del joven Margarito Torres Cruz, solicitaron el apoyo de la ciudadanía en general, para tratar de localizarlo.

El joven de 36 años y con domicilio conocido en el ejido Las Norias del municipio de San Fernando, Tamaulipas, se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 26 de este mes de septiembre.

Familiares del joven, informaron que éste se dedica a la elaboración de carbón vegetal y que estaba laborando cerca del ejido Las Norias de donde misteriosamente desapareció.

Desde el viernes 26 de septiembre por la tarde, familiares y amigos buscan por brechas y caminos rurales que comunican del ejido Las Norias a la comunidad de "La Becerra", sin tener hasta el momento resultados.

Además de solicitar la colaboración de la sociedad en general para localizar a Margarito Torres Cruz, también se estará reportando este domingo ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.



