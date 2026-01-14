Tres meses con desabasto en hospital de San Fernando

Algunos derechohabientes de la clínica familiar 066 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Fernando, tienen más de dos meses de estar esperando las dotaciones de medicamentos que les son recetados por el personal médico de la institución médica.

María S. Martínez, señaló que, desde el mes de octubre del 2025, que no le han surtido el medicamento Levetiracetam de 1,000 mg, medicina que retiene que tomar diariamente para controlar las crisis convulsivas.

Reveló que mensualmente acude a las citas médicas que tiene programadas en la clínica familiar 066 del

IMSS en San Fernando, donde le vuelven a dar nuevas recetas de este medicamento, pero este nunca llega.

Señaló que al no surtirle el medicamento se ha visto en la necesidad de comprarlo en diversas farmacias, cubriendo el medicamento con su dinero, donde la clínica del IMSS tiene la obligación de entregárselo.

Médicos de la clínica del IMSS, explicaron que son más de 30 claves de medicamentos del cuadro básico que no están llegando desde hace más de dos meses, medicinas que son muy indispensables.

Entre los medicamentos que no están llegando destacan medicinas para pacientes con problemas de la próstata, pacientes con epilepsias, insulina, entre otros fármacos.



