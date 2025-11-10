Detienen a presunto depravado sexual

Familiares y habitantes de la colonia Jardín, evitaron que presunto depravado sexual consumara sus más bajos instintos en contra de una menor de edad, afortunadamente fue rescatada a tiempo.

El degenerado sujeto fue retenido por ciudadanos y entregado a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, adscritos a la Unidad General de Investigación San Fernando, donde se le abrió una carpeta de investigación sobre los hechos que se le imputan.

Santos "C" de 50 años y con domicilio en la colonia Tamaulipas, es la persona acusada de presunto abuso sexual, quien se encuentra detenido y a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en San Fernando.

El imputado llegó al domicilio de la menor, ubicado la colonia Jardín, pidiendo a sus moradores trabajo de jardinería y que le dieran de comer; en un descuido de las personas mayores, Santos se introdujo a un cuarto donde estaba la menor sola.

Sobre estos hechos el personal de la Unidad General de Investigación San Fernando, realizaron las indagatorias correspondientes; los involucrados asistirán mañana lunes a la primera audiencia judicial.

El presunto depravado sexual, será puesto a disposición del Juez de Control del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, autoridad que escuchará a los actores involucrados y determinará la culpabilidad del imputado.



