Destaca deportista de San Fernando

La joven deportista Karla Berenice García Izaguirre, obtuvo el primer lugar en el 19th IPF/NAPF Campeonato Norteamericano de Bench Press 2025, evento deportivo celebrado en la República de Panamá.

En esta competencia la joven deportista se corono campeona dentro de la categoría -52 kg open, con una marca de 75 kilogramos levantados.

Con esta impresionante hazaña, superamos a la República de Panamá y de Costa Rica, aseguró el entrenador y promotor del deporte en San Fernando, Lic. Helio Miguel Peña Palacios.

El promotor del deporte y actividad física en esta localidad, señaló que en este tipo de competencias internacionales los jóvenes demuestran la fuerza, disciplina y compromiso, en esta ocasión representando a México en esta competencia internacional.

En esta ocasión los jóvenes deportistas de San Fernando agradecieron públicamente el apoyo que recibieron por parte de la alcaldesa Verónica Aguirre de Los Santos, el Subsecretario de la General de Gobierno Tomás Gloria Requena, así como a los establecimientos comerciales de Alimentos Balanceados "El Ranchito"; Helios Fit-Food; Gorditas "Doña Gude" y Autopartes la Comisión.



