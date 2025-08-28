PC imparte curso de primeros auxilios

Paramédicos de protección civil y bomberos impartieron un curso de primeros auxilios; capacitación que se brindó a un grupo de mujeres, informó Jesús Heriberto Jiménez Reyes.

El director de la benemérita institución informó que estas acciones tienen como principal objetivo atender cualquier contingencia que se pudiera presentar en el hogar o área laboral.

Reveló que el curso de capacitación que se ofreció en las instalaciones de protección civil municipal fue solicitado por directivos del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas.

Jiménez Reyes explicó que a través del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) se brindan servicios especializados con perspectiva de derechos, igualdad y libertad, fomentando la autonomía económica y ofreciendo asesoría psicoemocional a mujeres en situación de violencia.