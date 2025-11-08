Esperan buena cosecha de maíz, frijol y sorgo pese a las plagas

Pese a los brotes de plagas, se augura una buena cosecha de maíz, frijol y sorgo del ciclo agrícola primavera-verano 2025, también conocido como “Tardío”. Lo anterior al controlarse el gusano cogollero, gusano elotero y pulgón amarillo, además de prevalecer una excelente humedad en la generalidad de los predios agrícolas, aseguró Griselda Dávila Beas.

¿Qué municipios se beneficiarán de la cosecha?

La dirigente del Comité Municipal Campesino en San Fernando, aseguró que en conversación con personal del distrito 157 de la Secretaría de Desarrollo Rural, le informaron que dentro de este ciclo agrícola se estarán cosechando más de 7 mil hectáreas en los municipios de San Fernando, Burgos, Méndez y Cruillas.

Indicó que el monitoreo constante de los predios agrícolas permitió detectar de manera oportuna las calamidades en los sembradíos de sorgo, maíz y frijol negro de la variedad “Michigan”, aplicándose los insecticidas autorizados controlando las plagas.

¿Cuándo se realizarán las cosechas?

También dio a conocer que las cosechas de estos cultivos se estarán desarrollando de manera escalonada, tras practicarse la siembra en fechas distintas. Para finales del mes de diciembre del presente año y en la primera quincena del mes de enero de 2026 se estará levantando la cosecha de maíz y sorgo; en tanto que el frijol negro de la variedad “Michigan” se estará levantando en enero del 2026.