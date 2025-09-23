Sigue apuesta por el ajonjolí

Más productores agrícolas de San Fernando y Méndez, están optando por la siembra de ajonjolí, cultivo que es más rentable que el sorgo, aseguró Lucio Vázquez.

El agricultor aseguró que por muchos años el y su familia sembraron sorgo, pero ante las caídas drásticas en el precio de la tonelada, decidieron cambiar de cultivo.

Señaló que el año pasado -2024- sembraron una superficie de 20 hectáreas, levantando una cosecha de 650 kilos por hectárea, pero lograron comercializar la tonelada de este cultivo en 28 mil pesos.

De acuerdo al programa de siembra del ajonjolí inicia el 15 de julio y termina el 31 de agosto, para estar cosechando este cultivo a mediados del mes de diciembre.

Explicó que este año -2025- la siembra de este cultivo la iniciaron el 15 de septiembre pasado por la falta de humedad; la mayor parte de las tierras sembradas de este cultivo, ya están germinadas y están en pleno desarrollo.

Reveló que en esta ocasión la cosecha de ajonjolí la estarán levantando a mediados del mes de enero del 2026; de momento no han formalizado los contratos de venta de la tonelada y por ende no se sabe el precio; pero este debe de andar arriba de los 20 mil pesos.

Para sembrar una hectárea de ajonjolí se tienen que aplicar dos kilos de semilla certificada que tiene un precio en el mercado de 90 pesos el kilo; en tanto que para sembrar una hectárea de sorgo se requieren de 7 kilos de semilla certificada y el saco de 20 kilos tiene un precio de 2 mil 500 pesos.

Por otra parte, personal del área técnica del distrito 157 de la SADER, informó que en este año; más productores agrícolas le están apostando a la siembra de este cultivo, sembrándose hasta el momento en los municipios de San Fernando y Méndez, más de 300 hectáreas de ajonjolí.



