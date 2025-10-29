Fuertes vientos en San Fernando derribaron ramas de árboles y cables de la CFE

Los fuertes vientos que azotaron en esta localidad al momento del ingreso del frente frío número 11, derribaron ramas de árboles y árboles que reventaron las líneas primarias y secundarias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo anterior provocó que más de 10 amplios sectores de la mancha urbana, así como de comunidades rurales y poblados pesqueros se quedaran sin el servicio de energía eléctrica.

Desde la madrugada de este miércoles, cinco cuadrillas del área de mantenimiento de la paraestatal, realizan maniobras para reparar los desperfectos y restablecer el servicio de energía eléctrica a miles de usuarios.

Las líneas reventadas por la caída de ramas y árboles, se detectaron en los ejidos La Joya, Francisco Villa, Emiliano Zapata, así como en los poblados pesqueros de Carbonera Norte, Carbonera Sur, Punta de Alambre, Carvajal y Punta de Piedra.

Este tipo de desperfectos, también se ubicaron en sectores de la zona centro, así como de varias colonias populares de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

La responsable del monitoreo climático de protección civil en esta localidad, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, aseguró que al ingresar el sistema frontal número 11, se registraron vientos de 80 kilómetros con rachas de 110 kilómetros por hora, derribando árboles grandes y ramas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Personal de protección civil municipal, realizó maniobras para retirar un árbol grande que fue derribado por los fuertes vientos en la avenida Segundo Centenario y Simón Bolívar de la colonia Loma Alta de esta ciudad.