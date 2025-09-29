Termina con éxito Copa Azteca 2025

Termina con éxito Copa Azteca 2025El Gobierno Municipal desarrolló con éxito la Copa Azteca 2025 de Básquetbol Zona Norte
El Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Verónica Aguirre, se desarrolló con éxito la Copa Azteca 2025 de Básquetbol Zona Norte, en un evento que reunió a deportistas de distintos municipios de Tamaulipas.
En representación de la primera autoridad, el secretario de Economía y Empleo, C.P. Leonardo Jasso, declaró formalmente inauguradas las actividades deportivas, evento coordinado a través de la dirección de deportes municipal que encabeza la directora de Deporte, C. María Feli Alvarado; acciones que se desarrollaron del 26 al 28 de septiembre.
Durante el acto protocolario estuvieron presentes los equipos participantes: Raptor´s San Fernando, Lobos de H. Matamoros, T-Rex de H. Matamoros, Pitbulls de Cd. Victoria y Dragones de Reynosa.
Todos los equipos, recibieron por parte del Gobierno Municipal un kit deportivo integrado por un balón y bebidas re hidratantes.
Funcionarios municipales quienes acompañaron al representante de la alcaldesa Verónica Aguirre; como la directora de Deporte, C. María Feli Alvarado; el director de Juventud, Lic. Marco Antonio Vargas, y el director de Protección Civil, C. Heriberto Jiménez Reyes; llevaron a cabo la entrega.
El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con equipos y sociedad civil para coordinar y respaldar eventos que fomenten la sana convivencia, la competencia deportiva y la recreación de la juventud, fortaleciendo así el tejido social.