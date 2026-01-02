Largas filas en carreteras de Tamaulipas por regreso de paisanos a EU

El regreso de miles de paisanos a las localidades de los Estados Unidos de Norte América donde radican, han provocado serios congestionamientos en los filtros de revisión de Tamaulipas; formándose filas de vehículos de más de 11 kilómetros.

Hasta una hora y media, están tardando los automovilistas para cruzar el reten de la "Y", ubicado en el kilómetro 202 de la carretera federal Victoria-Matamoros en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

¿Qué está causando los congestionamientos en Tamaulipas?

La fila de vehículos ligeros, de transporte de pasajeros y tráileres, supera los 11 kilómetros de sur a norte, llegando la columna de unidades de fuerza motriz hasta el libramiento del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando.

Otro de los filtros de revisión que presenta serios problemas de embotellamiento vehiculares es el reten militar "El Ribereño", también conocido como "La Coma", mismo que se encuentra ubicado en el kilómetro 134 de la carretera federal Victoria-Matamoros del municipio de Cruillas, Tamaulipas.

Detalles sobre los filtros de revisión en Tamaulipas

En este retén los automovilistas tienen que esperar hasta una hora para cruzar el filtro de revisión, la columna de unidades de fuerza motriz supera los 8 kilómetros casi llega hasta el entronque Rayones-Soto La Marina.

El subdirector del Centro Regional de Protección Civil en San Fernando, recomendó a los automovilistas tomar su tiempo al momento de viajar, deben de tomar en cuenta las largas filas que se tiene en los filtros de revisión policiaca; respetar los límites de velocidad, hacer uso del cinturón de seguridad, respetar los señalamientos que están sobre la carretera federal, para evitar accidentes.