Preparan festival magno para el Día de Muertos

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Verónica Aguirre, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), convoca a la comunidad educativa a participar en el Concurso de Catrinas y Catrines 2025, dentro del Gran Festival del Día de Muertos que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza Principal.

Esta actividad forma parte de un esfuerzo institucional por fortalecer la promoción y el fomento de las tradiciones mexicanas, en conmemoración del Día de Muertos.

¿Quiénes pueden participar?

El concurso se realizará en el marco del Gran Festival del Día de Muertos, el domingo 2 de noviembre en la explanada de la Plaza Principal. Las y los alumnos interesados podrán expresar su creatividad en vestuario, maquillaje y accesorios, caracterizándose como Catrina o Catrín.

La presente convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos de los niveles educativos básico, medio superior y superior. Todos los gastos generados por el atuendo y caracterización correrán por cuenta de las y los participantes.

¿Cómo es el proceso de inscripción?