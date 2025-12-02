Inicia veda de lisa y liseta en Tamaulipas

En Tamaulipas empezó la veda para la captura de lisa y liseta (Mugil cephalus y Mugil curema), medida que también aplica para el norte de Veracruz, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

El objetivo de esta medida es proteger el desarrollo de ambas especies durante su etapa reproductiva y garantizar la sostenibilidad de la pesquería en la región del Golfo de México.

¿Cuándo es la veda de lisa y liseta en Tamaulipas?

El segundo periodo de veda para la captura de lisa y liseta (Mugil cephalus y Mugil curema) va del 1 de diciembre y se extenderá hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2025 en los litorales de Tamaulipas, incluida la Laguna Madre, así como en la zona norte del estado de Veracruz.

Impacto de la veda en la comunidad pesquera

Las autoridades federales exhortaron al sector pesquero a respetar la disposición para contribuir a la conservación de estos recursos marinos y evitar sanciones.

"Entran en vigor diversas vedas y aprovechamientos que protegen nuestros mares y aseguran la disponibilidad de especies para las futuras generaciones. Desde Conapesca recordamos la importancia de respetar los periodos de reproducción, así como las tallas y artes de pesca permitidas. El cumplimiento de estas medidas fortalece la sustentabilidad, mejora la productividad y cuida el patrimonio pesquero de miles de familias".

Veda temporal de lisa y liseta. pic.twitter.com/5gmNgRrziK — Conapesca (@Conapesca) December 1, 2025



