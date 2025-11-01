Apoyan vialidades en sector rural

En atención a las solicitudes de las autoridades ejidales y con el firme compromiso de fortalecer el desarrollo en las comunidades rurales, la alcaldesa Verónica Aguirre sostuvo una reunión en la Sala de Cabildo con representantes de los ejidos Miguel Hidalgo "La Rosa", Emiliano Zapata y Las Palmas II.

En este encuentro, la presidenta municipal escuchó de manera directa las necesidades planteadas por los comisariados y delegados ejidales: Antonio Flores R. (Miguel Hidalgo "La Rosa"), Juan Moreno Martínez (Emiliano Zapata) y Oliverio Amaro A. (Las Palmas II) y les hizo entrega formal de un apoyo para la realización de los trabajos de rehabilitación de las vialidades de cada una de las comunidades.

¿Cuál es el compromiso de la alcaldesa?

En un diálogo cercano y constructivo, Verónica Aguirre refrendó su respaldo a las familias del campo, asegurando que su gobierno continuará sumando e impulsando acciones de mejoramiento en calles y accesos, con el objetivo de facilitar la movilidad, fortalecer la infraestructura rural y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de su administración de trabajar de la mano con las comunidades ejidales e iniciativa privada, priorizando la atención directa y el trabajo conjunto para lograr un San Fernando más fuerte y unido.

¿Qué acciones se están tomando para el desarrollo rural?