Familias a merced de comerciantes abusivos

Ante la falta de una oficina de Procuraduría Federal del Consumidor en esta localidad, consumidores no tienen ante quien acudir en caso de cometerse abusos en su contra.

Juan Zamora Tolentino, del poblado pesquero Carbonera Norte, reveló que algunas tiendas comerciales de la ciudad, están cometiendo abusos al no respetar las garantías de sus artículos.

Reveló que en lo personal adquirió un televisor nuevo y al momento de quererlo usar le salio defectuoso, pero la tienda lo se lo quiso cambiar, diciéndole que no tenía garantía. Agregó que lamentablemente en este municipio no hay una oficina de la Profeco, para presentar este tipo de denuncias, para que se haga justicia.

Al igual que Zamora Tolentino, otros consumidores han sido timados por comerciantes y prestadores de servicios voraces, que únicamente buscan su beneficio personal, vendiendo artículos de dudosa procedencia.



