Miles vitorean el grito de Dolores en San Fernando

En un ambiente lleno de orgullo, colorido y mexicanidad, miles de sanfernandenses abarrotaron la plaza principal para celebrar el 215° Aniversario del Grito de Independencia, en una ceremonia encabezada por la alcaldesa Verónica Aguirre de Los Santos, quien vitoreó a las heroínas y héroes que contribuyeron a la patria y la libertad de México.

Acompañada de síndicos y regidores, la presidenta municipal recibió el lábaro patrio de manos de la escolta del Cetis 129, para posteriormente realizar la tradicional arenga que unió a la multitud en un solo grito: ¡Viva México!

Tras ondear la bandera y repicar la campana, se entonó con solemnidad el Himno Nacional, seguido de un espectacular show de fuegos pirotécnicos que iluminó el cielo sanfernandense, llenando de color y emoción la velada.

La celebración empezó desde temprana hora con presentaciones folclóricas, música en vivo y la participación del grupo Vaivén del Amor, además de la tradicional verbena popular, donde las familias disfrutaron de diversos antojitos típicos. Para cerrar con broche de oro, los Huapangueros de Hualahuises hicieron bailar a todos los presentes, consolidando una de las noches más mexicanas en la historia reciente del municipio.