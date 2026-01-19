Coepris redobla actividades previo a inicio de Cuaresma

A partir de este lunes personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios redoblará las actividades de verificación e inspección de establecimientos comerciales dedicados a la venta de alimentos crudos y preparados.

Estas acciones, se desarrollarán con mayor intensidad darán en los diversos poblados pesqueros que operan en la zona lagunaria de San Fernando, visitándose más de 100 negocios dedicados a la venta de pescados y mariscos, previo al inicio de la Cuaresma que comenzará el próximo 16 de febrero del año en curso.

La titular de la dependencia estatal e esta región Mara Adela Asmeth Dávila Jiménez, reveló personalmente está acompañando a los inspectores que están llevando a cabo las verificaciones físicas a los establecimientos comerciales.

En las verificaciones e inspecciones de los inmuebles se solicita a los propietarios o encargados los certificados de salud de los manejadores de alimentos, además de constatar que el inmueble cumpla con el reglamento de salubridad establecido.

PARASITOSIS, SALMONELA Y BRUCELA

BUSCAN EVITAR BROTES DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

Mara Adela Asmeth Dávila Jiménez, titular de la dependencia estatal de esta región, explicó que estas actividades tienen como propósito fundamental evitar brotes de enfermedades gastrointestinales, éntrelas que destacan parasitosis, salmonela y brúcela, entre otras transmisibles en el consumo de alimentos preparados o crudos.

A REVISIÓN

— Entre los negocios que se estarán verificando destacan restaurantes, fondas, despicaderos de camarón, jaiba y filete; cooperativa de producción pesquera y establecimientos de servicios.

16 DE FEBRERO

del año en curso fecha en la que da inicio la Cuaresma.

100 NEGOCIOS

aproximadamente, dedicados a la venta de pescados y mariscos serán verificados.



