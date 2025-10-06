Reportan disparos en la carretera Reynosa-San Fernando

Reportan disparos en la carretera Reynosa-San FernandoLas autoridades acudieron al lugar y realizaron recorridos a la altura del ejido La Carreta 2.
Autoridades de Seguridad Pública de Tamaulipas recibieron reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la carretera Reynosa-San Fernando.
El reporte se dio a las líneas de emergencia, en el cual algunas personas señalaron haber escuchado disparos a la altura del ejido La Carreta 2 de San Fernando.
Las autoridades acudieron al lugar y realizaron recorridos en la carretera Reynosa-San Fernando, sin que encontraran algo anormal.
Como parte de la revisión, hicieron entrevistas a personas aledañas al sitio, quienes mencionaron que las detonaciones provienen de un club de cacería que se encuentra en servicio.
Las autoridades continúan con los recorridos de seguridad y vigilancia en la zona, así como atendiendo los reportes de la ciudadanía con el fin de darles tranquilidad.