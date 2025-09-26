Clausura PC planta gasera en San Fernando

Planta distribuidora de Gas Rodríguez del Noreste, fue clausurada este jueves por personal de protección civil estatal, al detectársele una serie de irregularidades operativas, así como de control interno.

El subdirector del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil Estatal Edgar Arnoldo Castillo, aseguró que el establecimiento de servicio gasero no contaba con el programa interno de gestión de riesgo de protección civil.

Además de infringir los artículos 46, 80, 88 y 93 de la ley estatal de protección civil; así como una serie de irregularidades en las instalaciones, poniendo en riesgo latente a los consumidores que pedían el llenado de los cilindros de gas.

El funcionario estatal, reveló que se notificó por escrito al señor Felipe Alemán González, representante de la empresa Gas Rodríguez del Noreste, que por operar de manera irregular se les impondría una multa de 2 mil Umas, equivalente a 200 mil pesos.

Explicó que en una revisión exhaustiva que se realizó se estableció que esta empresa gasera opero de manera irregular por más de siete años; poniendo en riesgo a los consumidores.

Hizo mención que todos los establecimientos comerciales y de servicios, deben de contar con un programa interno de gestión de riesgo de protección civil, para poder operar y quienes no lo tengan se harán a creedores a fuertes sanciones economías mismas que van de los 100 a 200 mil pesos.

Por otra parte, dio a conocer que en los próximos días se realizarán visitas y verificaciones sorpresivas a otras empresas gaseras, gasolineras, tiendas comerciales y de servicio, para constatar que estas estén operando dentro de las medidas reglamentarias que exige la ley de protección civil.



