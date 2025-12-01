Lo sorprende la muerte en la ´Y´

Ciudadano en situación de calle, fue localizado sin signos vitales en un inmueble que está siendo demolido en la parte trasera de la estación de servicio que se localiza a la altura de la "Y".

Operadoras del C-5, alertaron a las autoridades policiacas que en la parte trasera de la gasolinera que se localiza en el kilómetro 202 de la carretera federal Victoria-Matamoros en el municipio de San Fernando, presuntamente se encontraba una persona muerta.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos Municipal, quienes, al brindarle los primeros auxilios al ciudadano, constataron que efectivamente ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Guardia Estatal, acordonaron la escena, posteriormente los elementos de la Unidad General de Investigación San Fernando, adscritos a la Fiscalía General de Justicia, abrieron una carpeta de investigación e iniciaron los protocolos para identificar el cuerpo de la persona fallecida.

El ahora occiso fue identificado como Ramón "A" de 50 años, quien se encontraba en situación de calle; no contaba con familiares en esta localidad y presuntamente tiene residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Trascendió que el ahora fallecido, padecía convulsiones, pero no se tomaba el medicamento correspondiente, anteriormente se le había hecho un TAC, pero no se le había encontrado nada, información recabada por conocidos del lugar de los hechos.