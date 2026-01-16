Siguen cerrados los puertos a la navegación por mal tiempo

La responsable del monitoreo climático de protección civil en esta localidad, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, aseguró que, por instrucciones de la capitanía de puertos de la ciudad de Matamoros, permanecerán cerrados los puertos a la navegación menor en las aguas del Golfo de México.

Reveló que, hasta este jueves 15 de enero de 2026, van 10 días consecutivos que están paralizadas las actividades de pesca en altamar, debido a los fuertes vientos y oleaje de 2 a 4 metros de altura.

Acciones de la autoridad ante el clima adverso

Indicó que por instrucciones de la capitanía de puertos los puertos continuaran cerrados para la navegación menor, ya que el próximo sábado 17 de este mes de enero por la tarde noche estará ingresando el sistema frontal número 29.

Detalles sobre el sistema frontal número 29

Explicó que este frente frío está siendo empujado por una masa de baja presión que lo hará cruzar muy rápido, pero dejará una masa ártica en zona del Valle de San Fernando.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Metrológico Nacional, esta onda gélida dejará temperaturas mínimas de 7 a 10 grados centígrados los días sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de este mes de enero.

Impacto en la actividad pesquera en altamar

También dio a conocer que el sistema frontal número 29, viene acompañado de fuertes vientos que oscilarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora con rachas de hasta 110 kilómetros por hora.