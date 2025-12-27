Viene frío de hasta 0 grados

Temperaturas de 2 a 0 grados centígrados, estará dejando en el Valle de San Fernando el frente frío número 24, que estaría ingresando a la región el próximo lunes 29 de este mes de diciembre de 2025, aseguró Lilia Eugenia Salinas Escobedo.

¿Qué se espera del frente frío número 24 en San Fernando?

La responsable del monitoreo climático de protección civil en San Fernando, explicó que este sistema frontal viene acompañado de un río atmosférico de condensación de vapor de agua que al choque con el calor se estaría convirtiendo en lluvias intensas.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera de un 60 a un 80 por ciento de lluvias para esta zona de la entidad; pero todo dependerá de los vientos.

Detalles sobre las lluvias intensas y vientos en la región

El frente frío número 24, viene acompañado de vientos que estarían oscilando entre los 60 kilómetros por hora y rachas de hasta 90 kilómetros por hora; formando marejadas de hasta 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas.

Salinas Escobedo, señaló que horas antes del ingreso de este sistema frontal, la capitanía de puertos, estaría emitiendo el reporte del cierre de los puertos a la navegación menor y mayor en las aguas del Golfo de México, para evitar el naufragio y probables accidentes.

Acciones de la capitanía de puertos ante el frente frío

La capitanía de puertos ha tomado medidas preventivas para garantizar la seguridad de la navegación en la región, ante la inminente llegada del frente frío número 24.