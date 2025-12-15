Actualizan subestación de la CFE

Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad de la ciudad de Matamoros y San Fernando, cortaron el suministro de energía en el 90 por ciento de la ciudad de San Fernando, para realizar trabajos de mantenimiento e instalación de modernos equipos en la subestación que se localiza en las márgenes del ejido La Joya del municipio de San Fernando.

Con estas acciones la paraestatal busca mejorar el servicio de energía durante las temporadas de primavera y verano, lapso donde se registran temperaturas calcinantes y los miles de usuarios hacen uso de climas para mitigar el calor.



