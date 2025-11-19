Cortarán luz en San Fernando

Directivos de la División Comercial Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciaron este martes que el domingo 23 de este mes de noviembre se suspenderá el servicio de energía eléctrica de las 06:00 a las 12:00 horas.

Lo anterior al programarse en este lapso de tiempo trabajos de mantenimiento y modernización en el transformador T2 que se instalará en la subestación de la CFE que se localiza en las márgenes del ejido La Joya del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Para el desarrollo de estas actividades de mantenimiento y modernización de equipos se contará con personal especializado de la paraestatal, así como de empresas profesionales en el ramo.

Con los trabajos que se tienen programados realizar en la subestación División Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad, se mejorará el servicio de energía eléctrica a miles de usuarios que tienen su residencia en la mancha urbana, así como en las comunidades rurales y pesqueras del municipio de San Fernando, Méndez y parte de Burgos.