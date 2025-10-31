Fumigan panteones en San Fernando previo a Día de Muertos

Personal del departamento de vectores, adscritos al Distrito de Salud para el Bienestar No. VII, redoblaron las actividades de fumigación en los cementerios de la mancha urbana y comunidades rurales.

Lo anterior con el propósito que estos lugares se encuentren libres de plagas del mosquito transmisor del dengue. El titular de la dirección de esta dependencia de Salud, Marco Antonio Saldaña Juárez, aseguró que estos sitios serán abarrotados este fin de semana por la celebración del Día de Muertos.

¿Qué acciones se están tomando?

Con anticipación el personal del departamento de vectores, realizó la aplicación de abate en depósitos de agua, además de realizarse la fumigación con moto mochilas y bombas instaladas en camionetas. Con la fumigación y aplicación de abate en todos los camposantos, fueron eliminados los criaderos y el mosquito que andaba volando y que transmite las enfermedades del dengue, Zika y Chikungunya. Estas acciones van enfocadas en la prevención y el cuidado de la salud pública que son prioridades para las autoridades de salud.

¿Cuál es el llamado a la ciudadanía?

Por otra parte, se exhortó a la ciudadanía a mantener limpios los espacios y eliminar recipientes que acumulen agua, contribuyendo así a reducir los riesgos de proliferación del mosquito transmisor.