Asiste alcaldesa al 53 aniversario del ejido La Carreta II

El ejido La Carreta No. 2 celebró con gran entusiasmo su 53 aniversario de fundación, contando con la presencia de la alcaldesa Verónica Aguirre, quien encabezó los festejos junto al comisariado ejidal Juan Cantú Reyes, el delegado Martín Lerma Delgado, autoridades municipales, agrarias y habitantes del lugar.

En su mensaje, la presidenta municipal expresó: "Me llena de orgullo acompañar a la comunidad de La Carreta 2 en la conmemoración de su 53 aniversario, una fecha para honrar la historia de hombres y mujeres que, con esfuerzo y determinación, dieron vida a este ejido y sentaron las bases de una comunidad fuerte, unida y con identidad propia".

"Hoy reconocemos a los fundadores y a las nuevas generaciones que mantienen vivo el espíritu de lucha y esperanza que caracteriza a su gente. Como gobierno municipal, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con las familias de La Carreta 2, impulsando bienestar, desarrollo y oportunidades", aseguró la edil.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a ciudadanos destacados, entre ellos el Sr. Nabor Carrillo García, Salvador García López, Israel Benavides, Ismael Cornelio Oyoqui, Juventino Cornelio Oyoqui, José Arriaga Tovar y José García Esparza.

Las actividades incluyeron el acto protocolario de honores, la tradicional cabalgata, la fotografía oficial conmemorativa y una comida comunitaria en un ambiente de convivencia y unidad.