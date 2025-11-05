Destacan alumnas en concurso de catrinas

Milagros Guadalupe Sánchez Alanís y Eusebia Jimena Chávez Gutiérrez, estudiantes del CBTA 321, obtuvieron el primero y tercer lugar respectivamente en el concurso municipal de catrinas.

¿Qué ocurrió?

Previo a este magno evento, la comunidad escolar participó en una exhibición de catrinas, participando nueve alumnas de esta institución educativa del nivel medio superior, aseguró Monserrat Rentería Leal.

El director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 321, explicó que de esta exhibición fueron seleccionados los tres primeros lugares, mismas que participaron en el concurso municipal celebrado el domingo anterior por la noche en la plaza principal de la ciudad de San Fernando.

¿Cuál es la importancia de este evento?

Con estas acciones, el personal docente, administrativo y la población estudiantil de este plantel, busca preservar y fomentar las tradiciones mexicanas de la celebración del Día de Muertos, buscando erradicar la celebración de Halloween, costumbres que se viven en el vecino país de los Estados Unidos de Norte América.