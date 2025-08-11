Alistan temporada de caza de paloma

Con el firme compromiso de impulsar el desarrollo económico y turístico de la región, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el Dr. Américo Villarreal Anaya y el Gobierno Municipal de San Fernando que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, refrendaron su total respaldo a los campos turísticos cinegéticos ante el próximo arranque de la temporada de caza de paloma ala blanca 2025, que se llevará a cabo del 15 de agosto al 30 de noviembre del presente año.

A través de la Dirección de Caza y Pesca, estatal en coordinación con la secretaría de turismo municipal, se sostuvo una importante mesa de trabajo con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como propietarios de campos cinegéticos, teniendo como sede el Centro de Convenciones de San Fernando.

Durante este encuentro, el Lic. Luis Eduardo García Reyes, vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca, en representación del Gobernador del Estado, reconoció el respaldo del Gobierno Municipal y agradeció la disposición de la primera autoridad municipal Verónica Aguirre para coadyuvar en la organización y coordinación de esta temporada que, año con año, atrae a cientos de cazadores de aves migratorias que generan una importante derrama económica en beneficio de las familias del Valle de San Fernando.

Por su parte, la alcaldesa Verónica Aguirre destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno y brindar todo el apoyo necesario a los campos cinegéticos, reconociendo su papel fundamental en la generación de empleo y promoción de la región a nivel nacional e internacional.

Asimismo, reiteró el compromiso del Ayuntamiento de San Fernando para colaborar activamente durante esta temporada de caza, garantizando las condiciones de seguridad, logística y apoyo institucional que permitan el óptimo desarrollo de las actividades cinegéticas.

Durante esta mesa de trabajo se contó con la participación Noé Astello Requena, en representación del secretario de turismo de Tamaulipas, Benjamin Hernández Rodríguez; el secretario de turismo local el CP Leonardo Jasso, el secretario del ayuntamiento el Lic. José Reséndiz, la Arq. Karina Lizeth Saldivar Lartigue, el. Lic. Benjamín Hernández Rodríguez, el Mtro. Carlos Arturo Pancardo Escudero, el Lic. Eduardo Rocha Orozco, entre otros.