Alistan arribo de cazadores

Alistan arribo de cazadoresLa mayor parte de los cazadores procedentes de los Estados Unidos de Norte América y Canadá, vienen a la caza de Codorniz y Pato
Prestadores de servicios de los diversos campos cinegéticos que operan en esta localidad, informaron que varios grupos de cazadores de aves migratorias han reservado para los meses de enero, febrero y marzo del 2026.
Impacto del turismo cinegético en la economía local
Desde el mes de agosto del 2025, el arribo de cazadores de aves migratorias a los diversos campos cinegéticos ha sido constante, reactivándose la economía en los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas por el flujo constante de turistas que además de dar fuentes de empleo realizan consumos considerables en establecimientos comerciales y de servicios.