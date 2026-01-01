Alistan arribo de cazadores

Prestadores de servicios de los diversos campos cinegéticos que operan en esta localidad, informaron que varios grupos de cazadores de aves migratorias han reservado para los meses de enero, febrero y marzo del 2026.

La mayor parte de los cazadores procedentes de los Estados Unidos de Norte América y Canadá, vienen a la caza de Codorniz y Pato en sus diversas variedades, temporada que estaría culminando a mediados del mes de marzo de este año.

Impacto del turismo cinegético en la economía local

Desde el mes de agosto del 2025, el arribo de cazadores de aves migratorias a los diversos campos cinegéticos ha sido constante, reactivándose la economía en los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas por el flujo constante de turistas que además de dar fuentes de empleo realizan consumos considerables en establecimientos comerciales y de servicios.