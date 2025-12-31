Joven casi se amputa pierna

Habitante del ejido Division del Norte del municipio de San Fernando, Tamaulipas, casi se cercenó la pierna derecha al realizar una maniobra mal calculada cuando realizaba sus actividades laborales en un Centro de Acopio de la misma comunidad.

Trascendió que un descuido al momento de operar la maquinaria de la bodega para almacenar el sorgo, la extremidad inferior derecha se la agarro "El Gusano", implemento que casi se la trituró.

Compañeros del obrero y encargados del Centro de Acopio, trasladaron a Víctor Manuel Cano García de 36 años y con domicilio en el ejido División del Norte, en un vehículo particular al área de urgencias del Hospital General de San Fernando.

Debido a la gravedad de la lesión de Víctor Manuel, este fue trasladado a una institución médica de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en una ambulancia de Emergencias Médicas de San Fernando, para que recibiera una atención médica más especializada.

El lesionado quedó internado en la clínica del IMSS de la ciudad fronteriza, donde será valorado por médicos especialistas, que buscarán salvarle la extremidad que casi le fue amputada.



