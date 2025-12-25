Llaman a jóvenes a recoger su cartilla

Este sábado 27 y domingo 28 de diciembre, son los últimos días para la entrega de cartillas militares liberadas para jóvenes de la clase 2006 y remisos, aseguró Iván Cavazos de la Portilla.

¿Cuándo se entregan las cartillas militares?

El titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, explicó que durante los sábados y domingos de este mes de diciembre el personal castrense de la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, estuvo entregando estos importantes documentos oficiales con fotografía.

Exhortó a los jóvenes de la clase 2006 y remisos, para que acudan este último fin de semana del mes de diciembre, señalando que el personal castrense estará en la planta baja del palacio municipal de 8:00 a 13:00 horas, entregando la cartilla militar liberada.

Detalles sobre la entrega de cartillas militares

Hizo mención que los jóvenes de la clase 2006 y remisos que no acudan por este documento oficial con fotografía, tendrán que ir a la Comandancia de la 8/a. Zona Militar por la cartilla militar liberada.

En esta ocasión se liberaron poco más de 100 cartillas militares liberadas a los jóvenes de la clase 2006 y remisos.