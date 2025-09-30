Festival de la Costa del Seno Mexicano en San Fernando: Estos son los eventos culturales que habrá

Todo listo para el Festival de la Costa del Seno Mexicano 2025, un evento que llenará de música, danza, teatro y espectáculos artísticos tanto nacionales como internacionales a la ciudad de San Fernando.

Con una variada cartelera, el festival busca promover el arte y la cultura, fortaleciendo la identidad regional y ofreciendo espacios de sana convivencia para las familias sanfernandenses.

¿Qué eventos culturales habrá en San Fernando?

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el ITCA en coordinación con el Gobierno Municipal encabezado por la presidenta municipal Verónica Aguirre, invita a la ciudadanía a disfrutar del XXXII Festival de la Costa del Seno Mexicano 2025:

Viernes 3 de octubre Concierto Fara Fara: Las Jaras (Nuevo León) Plaza Principal a las 20:00 horas

Sábado 4 de octubre Popteño: "Que no muera la música norteña" con El Contrato (Tamaulipas) lugar Plaza Principal a las 20:00 horas.

Para el domingo 5 de octubre Danzas de Fuegos: Cirque Eros (Tamaulipas) lugar Plaza Principal a las 20:00 horas.

Miércoles 8 de octubre "Cazando Estrellas en Bicicleta" Las Plastique Teatro (Nuevo León), lugar Escuela Primaria Juana de Asbaje y Ramírez a las 10:00 horas.

El jueves 9 de octubre Del Vali y Wero Hernández (Estados Unidos), lugar Plaza Principal a las 20:00 horas.

Sábado 11 de octubre Hermanos del Equilibrio: Cirko Frontera (Tamaulipas) lugar Plaza Principal a las 20:00 horas.