Un éxito la Caravana de Mujeres

Con gran éxito se llevó a cabo en el Centro de Convenciones la Caravana para Mujeres de la Propiedad Social, evento que reunió a más de veinte instituciones federales y estatales acercando trámites, asesorías y servicios a cientos de habitantes de San Fernando.

Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre de los Santos, la caravana permitió a las asistentes acceder a beneficios agrarios, asesorías jurídicas, apoyo psicológico, orientación en salud, trámites de certeza jurídica y servicios que históricamente han representado barreras para las mujeres del sector rural.

¿Qué ocurrió?

La jornada estuvo encabezada por la alcaldesa Verónica Aguirre, la Lic. Dania Itzel Rodríguez Zamarrón, Representante de la Procuraduría Agraria en Tamaulipas; el Ing. Luis Alberto Gámez Ledezma, Encargado de Despacho del Registro Agrario Nacional; el Ing. Román Rigoberto Garza Infante, Representante Estatal de SADER; y la Dra. Celia María Sosa Martínez de IMSS-Bienestar, entre otras personalidades del sector agrario y social.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de eventos para facilitar el acceso a servicios que son fundamentales para el desarrollo de las mujeres en el ámbito rural. La alcaldesa Verónica Aguirre enfatizó que estas iniciativas son parte de un esfuerzo continuo por eliminar las barreras que enfrentan las mujeres en su vida diaria.

¿Qué servicios se ofrecieron?

Durante la caravana, se ofrecieron diversos servicios, incluyendo asesorías jurídicas y apoyo psicológico, que son esenciales para empoderar a las mujeres y brindarles las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos en sus comunidades. Además, se realizaron trámites de certeza jurídica, lo que representa un avance significativo en la lucha por la igualdad de derechos.